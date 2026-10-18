Жительницу Славянского района подозревают в организации незаконной миграции
Сотрудники ОМВД России по Славянскому району в результате оперативно-профилактических мероприятий уличили 74-летнюю пенсионерку в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как установили правоохранители, с июня по октябрь 2026 года за денежное вознаграждение женщина предоставляла троим гражданам Узбекистана жилое помещение для проживания в своем доме. Помещение при этом было оборудовано местом для приготовления пищи, электросетью и необходимыми бытовыми предметами.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по подозрению в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Санкции инкриминируемой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.