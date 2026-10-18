Жительницу Славянского района подозревают в организации незаконной миграции

Как установили правоохранители, с июня по октябрь 2026 года за денежное вознаграждение женщина предоставляла троим гражданам Узбекистана жилое помещение для проживания в своем доме. Помещение при этом было оборудовано местом для приготовления пищи, электросетью и необходимыми бытовыми предметами.