Над Кубанью и другими регионами РФ ночью 18 октября уничтожили более 1000 БПЛА
В период с 20.00 17 октября до 8.00 18 октября, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 1015 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Владимирской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, а также в небе над Черным морем.