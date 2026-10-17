Квартальнов связал удаления с потерей игрового контроля «Локомотивом»
Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после победы над ХК «Сочи» со счетом 6:3 отметил проблемы команды с игровой дисциплиной. По его словам, удаления изменили ход встречи.
«Хороший первый период, второй период игровая дисциплина повела. Игра перешла в другое русло. Удаления нас подкосили»,— сказал тренер после матча.
Квартальнов также прокомментировал эпизоды, в которых, по его мнению, хоккеисты соперника провоцировали удаления.
«Все-таки у нас не балет, у нас мужская хоккейная лига. Выпрашивать ничего не надо. Если есть удар, то судьи контролируют. Стоять на ногах надо. Если ты можешь стоять. Такие моменты не красят наш хоккей. Выпрашивание — это не то»,— заявил наставник.
Матч стал 500-м за «Локомотив» для капитана команды Александра Елесина. Защитник отметился курьезным голом из своей зоны во втором периоде. Следующий матч ярославцы проведут дома 20 октября против «Нефтехимика».