Квартальнов связал удаления с потерей игрового контроля «Локомотивом»

«Все-таки у нас не балет, у нас мужская хоккейная лига. Выпрашивать ничего не надо. Если есть удар, то судьи контролируют. Стоять на ногах надо. Если ты можешь стоять. Такие моменты не красят наш хоккей. Выпрашивание — это не то»,— заявил наставник.