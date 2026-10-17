«Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 6:3
Ярославский «Локомотив» победил ХК «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. После первого периода гости вели с преимуществом в три шайбы, однако во втором позволили сопернику приблизиться в счете.
В составе «Локомотива» отличились Джованни Фьоре, Алексей Береглазов, Артем Каюмов, Денис Алексеев, Александр Елесин и Александр Радулов. У хозяев шайбы забросили Денис Венгрыжановский, Дмитрий Кагарлицкий и Тимур Хафизов.
Во втором периоде сочинцы сократили отставание до 3:4, реализовав большинство. Перед перерывом Александр Елесин забросил курьезную шайбу из своей зоны: шайба перескочила через клюшку вратаря Петра Андреянова и оказалась в воротах.
В третьем периоде «Локомотив» сохранил преимущество. Последнюю шайбу Александр Радулов забросил в пустые ворота за четыре секунды до окончания матча.