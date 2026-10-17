«Сейчас время новелл, коротких историй»

Литературный журнал «Урал» был создан на базе альманаха «Уральский современник». Первоначальный тираж насчитывал 15 тыс. экземпляров. Среди самых заметных публикаций первых лет были повести Виктора Астафьева «Перевал» и «Стародуб». С 1968 по 1980 год «Урал» возглавлял писатель Вадим Очеретин. В 1960-е в журнале печатались фантасты, братья Стругацкие. Позже там дебютировали Ольга Славникова и Борис Рыжий.

На страницах «Урала» печатались классики уральской литературы Николай Никонов, Майя Никулина, Андрей Ромашов, Алексей Решетов, классики мировой литературы Джон Фаулз, Франц Кафка, Владимир Набоков, Агата Кристи.

17 октября 1990 года «Урал» получил свидетельство о регистрации №225 от Министерства печати и массовой информации РСФСР.

В июле 1999 года главным редактором был назначен драматург Николай Коляда. Он вводил новые рубрики, не боялся печатать «неформатных» авторов. В 2010 году решил сосредоточиться на Коляда-театре. Место главного редактора «Урала» занял ученик Николая Коляды Олег Богаев.

Это единственный толстый литературный журнал всероссийского уровня, выходящий на Урале.