На Кубани реализуют шесть винодельческих инвестпроектов на 11 млрд рублей
В Краснодарском крае реализуют шесть крупных инвестиционных проектов в сфере виноградарства и виноделия общей стоимостью 11,09 млрд руб. Программы развития включают в себя закладку новых виноградников, модернизацию действующих мощностей по переработке сырья, а также создание современной инфраструктуры для агроэкологического туризма. Основная часть заявленных инвестпроектов сосредоточена в Анапе и Новороссийске, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Крупнейшим по объему инвестиций стал проект ООО «Терруар Инвест» по созданию винодельческого и агротуристического комплекса в Новороссийске. Общий объем вложений составляет 3,08 млрд руб., из которых освоен 721 млн руб. На территории комплекса высажено более 268 тыс. саженцев на площади 62 га. Суммарная готовность комплекса оценивается в 40%, а его финальный ввод в эксплуатацию намечен на 2029 год. Проектная мощность составит 1,5 тыс. т готовой продукции ежегодно. Комплекс обеспечит создание 120 новых рабочих мест, при этом 75 сотрудников уже трудоустроены.
Еще 3 млрд руб. направят на создание агропромышленного предприятия ООО «Усадьба Белая Дача» в Новороссийске. На проект предусмотрено 841 млн руб., заложено 146 га виноградников. Общая готовность оценивается экспертами в 30%. Планируется, что предприятие выйдет на производственную мощность в 2,2 тыс. т продукции в год. Завершение всех этапов намечено на 2028 год. Проект предусматривает формирование штата из 100 специалистов, из которых 17 рабочих мест уже созданы.
Третьим крупным участником в Новороссийске является ООО «Мысхако», инвестирующее 2,31 млрд руб. в модернизацию производственных цехов по выпуску тихих и игристых вин. Финансовые вложения на текущем этапе составили 917 млн руб. Предприятие уже заложило 114 га новых виноградников, закупило передовое емкостное оборудование и специализированные линии для переработки винограда, а также приступило к строительству крытой площадки под новые емкости. Плановая мощность модернизируемого производства рассчитана на 12 тыс. единиц. Проект планируется полностью завершить в 2029 году. Запуск мощностей предусматривает организацию 30 рабочих мест (фактически создано 20).
Ряд значимых инвестиционных инициатив реализуется и на территории Анапы. ООО «Виноградники Варваровки» развивает проект по выращиванию и переработке винограда с одновременным созданием центра агроэкологического туризма. Заявленный объем инвестиций составляет 1,35 млрд руб., из которых освоено 250 млн руб. В рамках проекта уже заложено 10 га молодых виноградников, а расчетная мощность переработки составит 37,5 тыс. дал в год. Инвестор намерен полностью завершить работы к 2030 году. Из 45 запланированных штатных единиц 15 рабочих мест уже заняты.
Вторым анапским проектом является возведение винодельческого комплекса полного цикла индивидуального предпринимателя Руслана Димоева. Общий объем инвестиций оценивается в 1,05 млрд руб., из которых к настоящему времени освоено 350 млн руб. Сейчас специалисты осуществляют уход за 17 га молодых виноградников и параллельно ведут проектирование здания самой винодельни. Плановая мощность производства должна составить 15 тыс. дал в год с завершением проекта в 2028 году. Из 80 запланированных рабочих мест к текущему моменту создано 36.
Наиболее компактным проектом в Анапе выступает инициатива ООО «Шато Алеан», которое планирует вложить 300 млн руб. в комплексное хранение и переработку сырья, а также в закладку новых виноградников. На данный момент инвестором освоено 100 млн руб., ведется активное проектирование винодельческого объекта. Плановая мощность будущего производства составит 7,5 тыс. дал в год. Сроки реализации программы рассчитаны до 2027 года. Проект предусматривает создание 10 рабочих мест, шесть из которых уже функционируют.