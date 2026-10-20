На Кубани реализуют шесть винодельческих инвестпроектов на 11 млрд рублей

Крупнейшим по объему инвестиций стал проект ООО «Терруар Инвест» по созданию винодельческого и агротуристического комплекса в Новороссийске. Общий объем вложений составляет 3,08 млрд руб., из которых освоен 721 млн руб. На территории комплекса высажено более 268 тыс. саженцев на площади 62 га. Суммарная готовность комплекса оценивается в 40%, а его финальный ввод в эксплуатацию намечен на 2029 год. Проектная мощность составит 1,5 тыс. т готовой продукции ежегодно. Комплекс обеспечит создание 120 новых рабочих мест, при этом 75 сотрудников уже трудоустроены.