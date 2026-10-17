Президент Египта ас-Сиси пообещал покинуть пост в 2030 году
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что не намерен переизбираться на четвертый срок. Он пообещал, что покинет пост в 2030 году. Господин ас-Сиси заверил, что «этот вопрос решен окончательно и не подлежит обсуждению».
«Говорю об этом за более чем 40 месяцев до ухода с поста, чтобы потом никто не сказал, будто бы я готовлю преемника из числа родственников или близких,— сказал Абдель Фаттах ас-Сиси во время выступления в военной академии (цитата по "РИА Новости"). — В нашем государстве такого не будет».
Абдель Фаттах ас-Сиси занимает пост президента с 2014 года. В 2018 году он баллотировался на второй срок, который должен был стать последним. Однако через год власти приняли поправки к конституции, согласно которым он смог идти на третий срок, а президентские полномочия увеличились с четырех до шести лет. В 2023 году Абдель Фаттах ас-Сиси был снова переизбран.