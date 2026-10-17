Президент Египта ас-Сиси пообещал покинуть пост в 2030 году

«Говорю об этом за более чем 40 месяцев до ухода с поста, чтобы потом никто не сказал, будто бы я готовлю преемника из числа родственников или близких,— сказал Абдель Фаттах ас-Сиси во время выступления в военной академии (цитата по "РИА Новости"). — В нашем государстве такого не будет».