ТАСС: на границе Польши и Украины ожидание в очереди достигло 40 часов
Очереди из автомобилей на границе Польши и Украины выросли до 40 часов ожидания, сообщает ТАСС. Столько времени занимает оформление документов на пункте пропуска в Дорогуске. В Гребенном ожидание превышает 24 часа, в очереди на оформление стоят около 880 грузовиков.
Со ссылкой на польские СМИ агентство указывает, что задержки на въезде на Украину связаны с сигналами воздушной тревоги, во время которых оформление машин приостанавливают.