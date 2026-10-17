ТАСС: на границе Польши и Украины ожидание в очереди достигло 40 часов

Очереди из автомобилей на границе Польши и Украины выросли до 40 часов ожидания, сообщает ТАСС. Столько времени занимает оформление документов на пункте пропуска в Дорогуске. В Гребенном ожидание превышает 24 часа, в очереди на оформление стоят около 880 грузовиков.