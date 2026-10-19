На Кубани в 2027 году планируют заложить 1,3 тысячи га новых виноградников
Площадь виноградников в Краснодарском крае на начало 2026 года достигла 34,5 тыс. га без учета личных подсобных хозяйств. Как сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в 2027 году в регионе планируют заложить еще 1,3 тыс. га новых насаждений.
Виноградарский фонд Краснодарского края демонстрирует устойчивое расширение. Общая площадь насаждений увеличилась с 30,8 тыс. га в 2024 году до 32,2 тыс. га в 2025 году. За прошлый год кубанские хозяйства заложили 1,75 тыс. га новых плантаций, а весной 2026 года работы провели на площади 974 га. Всего план закладки на текущий год, предусмотренный государственной программой развития сельского хозяйства, составляет 1,3 тыс. га.
Сейчас виноградарством и виноделием в Краснодарском крае занимаются 343 организации и крестьянских фермерских хозяйства. Из них 233 предприятия специализируются на выращивании винограда, еще 110 — на виноделии. Переработкой сырья занимаются практически все винодельни региона, за исключением четырех предприятий, которые осуществляют только розлив готовой продукции.
Параллельно с ростом плантаций в регионе завершают разработку методики оценки виноградопригодности земель. Ранее сообщалось, что завершить научно-исследовательскую работу по первому этапу планируется в декабре 2026 года. В сентябре 2025 года концепцию методики рассчитывали подготовить к середине 2026 года.
Новая методика будет комплексно учитывать географические, почвенные и климатические характеристики участков. По итогам масштабного исследования в крае планируется сформировать единую базу данных, которая станет научной основой для выбора земель под новые виноградники. Полный цикл работ, включая апробацию на отдельных участках и последующее расширение применения, может занять до 2,5 лет.