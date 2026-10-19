На Кубани в 2027 году планируют заложить 1,3 тысячи га новых виноградников

Виноградарский фонд Краснодарского края демонстрирует устойчивое расширение. Общая площадь насаждений увеличилась с 30,8 тыс. га в 2024 году до 32,2 тыс. га в 2025 году. За прошлый год кубанские хозяйства заложили 1,75 тыс. га новых плантаций, а весной 2026 года работы провели на площади 974 га. Всего план закладки на текущий год, предусмотренный государственной программой развития сельского хозяйства, составляет 1,3 тыс. га.