В Новороссийске утром 17 октября топливо отпускают 30 АЗС
17 октября по состоянию на 10:00 в Новороссийске топливо отпускают 30 АЗС. По решению собственников, на всех станциях введены ограничения: топливо отпускают только в баки и не более 30, 40, 50 или 60 л на один автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-100 в наличии нет, АИ-95 есть на 12 АЗС, АИ-92 — на 15, ДТ — на 29 АЗС.
Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — пр. Дзержинского (АИ-92), тер. Цемдолина, ул. Ленина (на выезде из города — АИ-92, АИ-95, ДТ), п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ), ст. Раевская (АИ-92, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (на 2 АЗС — ДТ), ул. Суворовская (ДТ), ул. Куникова (ДТ), Сухумское шоссе (АИ-92, ДТ), с. Глебовское (ДТ), п. Верхнебаканский (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ), Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфим-нефть» — ул. Малоземельная (АИ-92, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (АИ-92, ДТ), Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ), на 2 АЗС в с. Владимировка (АИ-95, ДТ), с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ), пр. Дзержинского (АИ-95, ДТ), ул. Суворовская (ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «БОРА» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ; работает с 8:00 до 20:00); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).
На АЗС на тер. Цемдолины («Роснефть» рядом с развязкой) и в с. Кирилловка («Роснефть») топливо отпускают для спецтранспорта и по топливным картам. Жителей и гостей Новороссийска просят воздержаться от посещения этих станций. Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.