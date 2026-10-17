В Новороссийске утром 17 октября топливо отпускают 30 АЗС

17 октября по состоянию на 10:00 в Новороссийске топливо отпускают 30 АЗС. По решению собственников, на всех станциях введены ограничения: топливо отпускают только в баки и не более 30, 40, 50 или 60 л на один автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.