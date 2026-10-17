Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 610 БПЛА

Согласно информации канала, беспилотные летательные аппараты перехватили и уничтожили в период с 20:00 16 октября до 08:00 17 октября над Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.