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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 610 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России сбили 610 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно информации канала, беспилотные летательные аппараты перехватили и уничтожили в период с 20:00 16 октября до 08:00 17 октября над Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
Алина Зорина