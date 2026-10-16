В Винновской роще спрятался виновник
Общественная палата пытается понять, кто несет ответственность за загрязнение памятника природы нефтепродуктами
Профильная комиссия Общественной палаты Ульяновской области требует от природоохранной и транспортной прокуратуры, а также от Росприроднадзора и МЧС найти виновника загрязнения нефтепродуктами Волги и памятника природы «Винновская роща» и обязать его устранить утечку дизтоплива и за свой счет провести все необходимые работы по ликвидации последствий загрязнения, а также возместить нанесенный природе ущерб — более 5,6 млрд руб.
В пятницу состоялось заседание экологической комиссии Общественной палаты Ульяновской области с единственным вопросом — о сохранении особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Винновская роща» и поиске источника ее загрязнения нефтепродуктами.
Инициатором заседания выступил председатель комиссии, советник губернатора по вопросам экологии Лев Левитас. Среди участников — представители регионального минприроды, ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры, Куйбышевской железной дороги, регионального ГУ МЧС и Росприроднадзора, а также зампред облправительства Виталий Зайцев.
«Винновская роща» — ООПТ регионального значения в Железнодорожном районе Ульяновска. Признана памятником природы в 1961 году. Занимает 135,4 га, представляет собой последний в Ульяновске сохранившийся фрагмент реликтового липово-дубравного урочища с богатой флорой и фауной. В 2003 году ульяновские экологи подняли вопрос о загрязнении родников и почвы ООПТ нефтепродуктами. Исследования, проведенные по настоянию общественности в 2004 и 2012 годах, показали, что нефтепродукты попадают в водоносные слои со стороны территории РЖД. Согласно выводам экспертов, 60 лет назад в результате аварии на территории локомотивного депо РЖД на землю вылились сотни тонн солярки, и под землей образовалась линза из нефтепродуктов. Однако окончательно расположение источника загрязнения и его виновник не были установлены. Дальнейшее бурение скважин в сторону локомотивного депо было остановлено. РЖД на свою территорию не пускало, заявив, что провело экспертизу самостоятельно, на их территории источник загрязнения не обнаружен. В 2022 году в «Винновской роще» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» была начата рекультивация ООПТ с установкой очистных сооружений, завершенная в 2024 году (стоимость контракта — 256 млн руб.). Природоохранная прокуратура заявила, что ее проверка показала, что целевые показатели работ были не достигнуты, требуемая очистка грунтовых вод не обеспечена.
На заседании комиссии Лев Левитас ознакомил участников совещания со своими выводами о том, что, по его расчетам, на землю когда-то было вылито не 256 тонн дизтоплива, как заявлялось, а почти 3 тыс. тонн. При этом, по его словам, анализ работы очистных сооружений за прошедшие почти два года показывает, что ими улавливается около 0,4 тонны нефтепродуктов в месяц — около 5 тонн за год, «и их объем не снижается». Он делает вывод, что дело может быть не в подземной линзе, а в наличии некоего иного источника, возможно, заброшенного резервуара, дающего утечку. Председатель комиссии заявил, что наличие очистных проблему не решает и в любом случае необходимо найти источник загрязнения. Он предложил членам комиссии принять решение о передаче всех имеющихся материалов по проблеме накопленного вреда в правоохранительные органы «с целью установления источника многолетнего поступления нефтепродуктов в природную среду и виновника этого», потребовать от Росприроднадзора провести внеплановую проверку локомотивного депо с привлечением экспертной организации, обязать виновника ликвидировать утечку нефтепродуктов, провести за свой счет исследования загрязненной территории и ее полную очистку, вести обслуживание очистных сооружений, пока не иссякнет в них солярка, а также компенсировать нанесенный ущерб (по расчетам ОП УО, он составляет более 5,6 млрд руб.).
Представитель РЖД категорически отрицал какую-либо причастность компании к загрязнению ООПТ, заметив, что все исследования уже проведены, и больше нет необходимости снова тратить на это средства.
Директор департамента природопользования регионального минприроды Сергей Солдаткин заметил, что, согласно выводам экспертов, линза должна будет иссякнуть через 30 лет, и другого пути, как ожидать этого, нет. Члены комиссии, не выразив активной поддержки предложениям председателя в основном промолчали.
Лев Левитас в беседе с «Ъ-Волга» сказал, что главным для него было обозначить проблему, но он пока «понимания не нашел», а это значит, проблема остается. По его словам, материалы, рассматриваемые на комиссии, он все же передал правоохранительным и надзорным органам, а также в облправительство.
Член комиссии, почетный работник охраны природы Виталий Савиных заметил, что, хотя он и не высказал на комиссии свою позицию, сам он считает поиск источника целесообразным.
Ульяновский межрайонный природоохранный прокурор Евгений Спиридонов сказал «Ъ-Волга», что предложения Льва Левитаса будут изучены прокуратурой. Исходя из контекста обсуждения, господин Спиридонов заметил, что сейчас в арбитражном суде идет процесс по иску природоохранной прокуратуры о возврате бюджетных средств со стороны проектировщика и подрядчика проекта рекультивации ООПТ, в рамках которого проводится экспертиза. Пока же, отметил прокурор, никто не опроверг выводы исследований о том, что причиной загрязнения является подземная линза с нефтепродуктами.
Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Каплин считает, что найти источник загрязнения необходимо, потому что сейчас на многолетнюю очистку воды из родников от нефтепродуктов тратятся бюджетные средства, а нести затраты за нанесенный ущерб должен виновник загрязнения, который до сих пор так и не определен. По его мнению, если нефтепродукты в указанном когда-то экспертами количестве скопились в подземной линзе, то, действительно, за почти 60 лет они должны бы уже иссякнуть. Он также не исключает, что может быть еще некий источник или хранилище, из которого могут происходить утечки. Однако, утверждает эксперт, без глубокого исследования независимыми специалистами с изучением в том числе территории локомотивного депо РЖД сделать окончательные выводы невозможно.