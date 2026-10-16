В Винновской роще спрятался виновник

На заседании комиссии Лев Левитас ознакомил участников совещания со своими выводами о том, что, по его расчетам, на землю когда-то было вылито не 256 тонн дизтоплива, как заявлялось, а почти 3 тыс. тонн. При этом, по его словам, анализ работы очистных сооружений за прошедшие почти два года показывает, что ими улавливается около 0,4 тонны нефтепродуктов в месяц — около 5 тонн за год, «и их объем не снижается». Он делает вывод, что дело может быть не в подземной линзе, а в наличии некоего иного источника, возможно, заброшенного резервуара, дающего утечку. Председатель комиссии заявил, что наличие очистных проблему не решает и в любом случае необходимо найти источник загрязнения. Он предложил членам комиссии принять решение о передаче всех имеющихся материалов по проблеме накопленного вреда в правоохранительные органы «с целью установления источника многолетнего поступления нефтепродуктов в природную среду и виновника этого», потребовать от Росприроднадзора провести внеплановую проверку локомотивного депо с привлечением экспертной организации, обязать виновника ликвидировать утечку нефтепродуктов, провести за свой счет исследования загрязненной территории и ее полную очистку, вести обслуживание очистных сооружений, пока не иссякнет в них солярка, а также компенсировать нанесенный ущерб (по расчетам ОП УО, он составляет более 5,6 млрд руб.).