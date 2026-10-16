Сотни протоколов и 74 выдворения: в Калининградской области проверили мигрантов
В Калининградской области во время проверок мигрантов выявили 529 нарушений. На 298 иностранцев составили административные протоколы, а 74 человека решили выдворить из России. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Сотрудники ОМОН «Град» проверяли места проживания иностранцев и объекты, где они работают. По итогам проверок 78 человек внесли в реестр контролируемых лиц.
Росгвардейцы помогали проводить рейды сотрудникам полиции и представителям военно-следственного управления по Балтийскому флоту.