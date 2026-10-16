Парковка у «Спартаковца» в Ярославле станет платной
В платное парковочное пространство Ярославской области включили 20 новых мест на улице Подзеленье у стадиона «Спартаковец». Соответствующий приказ опубликовало министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В связи с завершением реконструкции стадиона "Спартаковец" в Ярославле в единое парковочное пространство включена ранее запланированная парковочная зона 1112 "улица Подзеленье, от Которосльной набережной до улицы Почтовой"»,— прокомментировали «Ъ-Ярославль» в ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения».
Парковка относится к административной зоне. Стоимость стоянки для автомобилей категории B составит 150 руб. в час. Приказ от 15 октября вступит в силу через 30 дней после опубликования.