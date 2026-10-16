Налоговые поступления из Ярославской области выросли на 9,4% за январь-сентябрь

Поступления НДФЛ увеличились на 12,7%, или на 4,8 млрд руб., налога на прибыль организаций — на 9,6%, или на 18,9 млрд руб. Доходы от специальных налоговых режимов выросли на 9,3%, или на 800 млн руб., имущественных налогов — на 5%, или на 400 млн руб. Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование выросли на 1,9%, или на 1,7 млрд руб., до 88,6 млрд руб.