Налоговые поступления из Ярославской области выросли на 9,4% за январь-сентябрь
За январь—сентябрь 2026 года из Ярославской области в бюджетную систему РФ поступило 363,8 млрд руб. доходов, администрируемых ФНС. Это на 9,4%, или на 31,4 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привели в региональном управлении ФНС по итогам заседания коллегии.
Поступления в федеральный бюджет увеличились на 25,3%, или на 29,9 млрд руб., до 148,2 млрд руб. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Ярославской области составили 95,7 млрд руб. Это на 8,2%, или на 7,2 млрд руб., больше показателя за девять месяцев 2025 года.
Рост зафиксирован по основным бюджетообразующим налогам.
Поступления НДФЛ увеличились на 12,7%, или на 4,8 млрд руб., налога на прибыль организаций — на 9,6%, или на 18,9 млрд руб. Доходы от специальных налоговых режимов выросли на 9,3%, или на 800 млн руб., имущественных налогов — на 5%, или на 400 млн руб. Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование выросли на 1,9%, или на 1,7 млрд руб., до 88,6 млрд руб.
Исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Ярославской области Павел Дроздецкий заявил, что до конца года ведомство намерено обеспечить поступления в бюджеты всех уровней в запланированных объемах. При этом контрольная работа будет сосредоточена на налогоплательщиках, находящихся в зоне максимального риска.