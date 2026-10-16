Главное на рынке недвижимости к утру 16 октября

Президент России Владимир Путин поддержал введение моратория на административные взыскания для новых собственников объектов культурного наследия (ОКН) и распространение на них механизма «инвестиции вместо штрафов». С предложением на форуме «Деловой России» выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов. Он предложил ввести мораторий на проверки, который позволил бы предпринимателю разработать или актуализировать документацию по приобретенному ОКН. По его словам, сейчас вместе с приобретением ОКН на нового собственника могут лечь административные взыскания за ненадлежащее содержание объекта на сумму от 200 тыс. до 5 млн руб.