Главное на рынке недвижимости к утру 16 октября
Кредитный рейтинг «Самолета» понизили до BBB.ru с негативным прогнозам
Рейтинговое агентство НКР снизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» с A.ru до BBB.ru и изменило прогноз со стабильного на негативный. Снижение рейтинга девелопера обусловлено ухудшением оценки финансового профиля вследствие роста долговой нагрузки и ослабления показателей обслуживания долга, а также снижения показателей рентабельности и структуры фондирования.
Правительство России готовит постановление о снятии ограничений для строительства в зонах подтопления и затопления, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что инициатива по ограничениям строительства в таких зонах была внесена депутатами по ситуации в Дагестане и принята в конце прошлой сессии. Под закон попало 74 млн кв. м проектов, 11 млн кв. м из которых должны были вводиться в этом году.
Президент России Владимир Путин поддержал введение моратория на административные взыскания для новых собственников объектов культурного наследия (ОКН) и распространение на них механизма «инвестиции вместо штрафов». С предложением на форуме «Деловой России» выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов. Он предложил ввести мораторий на проверки, который позволил бы предпринимателю разработать или актуализировать документацию по приобретенному ОКН. По его словам, сейчас вместе с приобретением ОКН на нового собственника могут лечь административные взыскания за ненадлежащее содержание объекта на сумму от 200 тыс. до 5 млн руб.
«М9 Девелопмент» создает региональную сеть гостиниц под управлением Cosmos Hotel Group. Причем география у нее весьма необычная. В Мурманской области будет построено три объекта с инвестициями свыше 11 млрд руб. В Карелии — курорт на Ладожском озере за 5 млрд руб. В настоящее время строится отель на озере Селигер. На разной стадии реализации находятся проекты в городе Осташков в Тверской области и в Луганске (ЛНР). То есть сеть формируется сразу в нескольких точках страны, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc.