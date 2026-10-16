«Под двуглавым орлом»

«Когда мы начинали работу над фильмом, мне хотелось понять не только кем были эти семь генералов, но и почему история России и Сербии оказалась настолько тесно переплетена. Постепенно наше исследование превратилось в настоящий исторический детектив: фактуру приходилось собирать буквально по крупицам, а за парадными портретами из Военной галереи открывались совершенно невероятные человеческие судьбы. Мне хотелось вернуть этим людям не только имена, но и характеры, показать их живыми — и через их истории напомнить о глубоких исторических корнях связи наших стран»,— комментирует Анна Смолкина.