«Под двуглавым орлом»
Новый исторический фильм Анны Смолкиной посвящен видным военачальникам России сербского происхождения
В онлайн-кинотеатре PREMIER и на видеоплатформе RUTUBE вышел документальный исторический фильм режиссера Анны Смолкиной. 4 ноября он будет показан в эфире телеканала НТВ.
Съемки картины начались год назад, после того как в сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер передал в дар Историческому музею в Белграде копии портретов семи генералов русской армии сербского происхождения. Оригиналы полотен находятся в галерее Отечественной войны 1812 года Эрмитажа.
Документальная лента рассказывает о периоде, когда сербы по приглашению Петра Великого начали массово переходить на российскую военную службу.
Во времена Петра I ближайшим соседом Сербии, оккупированной Османской империей, была империя Габсбургов, куда мигрировала значительная часть сербов, поступавших на службу в пограничные войска. По призыву русского царя многие из сербских новобранцев вместе с семьями переселились на юг России — территорию нынешних Бахмута и Славянска. Эти переселенцы имели большой военный опыт и считались ценным ресурсом для российской армии. Символично, что первый гусарский полк Российской императорской армии был сформирован из сербов и был назван Сербским.
«Когда мы начинали работу над фильмом, мне хотелось понять не только кем были эти семь генералов, но и почему история России и Сербии оказалась настолько тесно переплетена. Постепенно наше исследование превратилось в настоящий исторический детектив: фактуру приходилось собирать буквально по крупицам, а за парадными портретами из Военной галереи открывались совершенно невероятные человеческие судьбы. Мне хотелось вернуть этим людям не только имена, но и характеры, показать их живыми — и через их истории напомнить о глубоких исторических корнях связи наших стран»,— комментирует Анна Смолкина.
Многие дети и внуки сербских переселенцев стали потомственными военными. На примере историй семи генералов русской армии сербского происхождения фильм рассказывает о том, как этнические сербы стали видными военачальниками России, внесшими вклад в победу над наполеоновской Францией.
Фильм снят по инициативе «Газпром нефти» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга» в рамках цикла исторических проектов «Русь».
«Россия и Сербия — друзья вчера, друзья сегодня и, я верю, друзья завтра. Наш фильм "Под двуглавым орлом" — об общем наследии и героических страницах общей истории, которые нас объединяют. Наши народы связывают славянские корни, православие и непоколебимая дружба. Для нашего холдинга производство и поддержка таких проектов — часть просветительской миссии: мы хотим, чтобы историческое знание было доступно самой широкой аудитории, преподносилось честно и увлекательно. Пусть фильм еще раз напомнит о неразрывных узах истории, веры и культуры, которые соединяют наши народы»,— заключает Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга».