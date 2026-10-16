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Выпуск газеты №192

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Розничные продажи алкоголя* в России в январе—сентябре 2026 года

КатегорияОбъем продаж (млн дал)Изменение год к году (%)
Водка53,6–0,5
Вино тихое40,6–2,7
Вино игристое15,14,3
Ликеро-водочные изделия14,910,8
Другие напитки крепче 9%10,4–1
Коньяк9–2,6
Плодовая продукция1,3–34,5
Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом11,3
Вино ликерное0,8–8,4
Слабоалкогольная продукция0,5–58
Виноградосодержащие напитки без этилового спирта0,1–28,4
Всего*147,3–0,8
*Без учета пива, сидра, пуаре.
Источник: Росалкогольтабакконтроль.