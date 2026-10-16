Розничные продажи алкоголя* в России в январе—сентябре 2026 года
|Категория
|Объем продаж (млн дал)
|Изменение год к году (%)
|Водка
|53,6
|–0,5
|Вино тихое
|40,6
|–2,7
|Вино игристое
|15,1
|4,3
|Ликеро-водочные изделия
|14,9
|10,8
|Другие напитки крепче 9%
|10,4
|–1
|Коньяк
|9
|–2,6
|Плодовая продукция
|1,3
|–34,5
|Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом
|1
|1,3
|Вино ликерное
|0,8
|–8,4
|Слабоалкогольная продукция
|0,5
|–58
|Виноградосодержащие напитки без этилового спирта
|0,1
|–28,4
|Всего*
|147,3
|–0,8
*Без учета пива, сидра, пуаре.
Источник: Росалкогольтабакконтроль.