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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

Фонд развития промышленности в суде требует долг с липецкого завода «Ласар»

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск Фонда развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития», ФРП) к ООО «Ласар» о взыскании 8,6 млн руб. и обращении взыскания на заложенное имущество. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе суда. По данным картотеки, третьими лицами в деле заявлены ФРП Липецкой области, банк ВТБ и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Андрей Архипов / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Ласар» было зарегистрировано в Липецке в марте 2000 года. Уставный капитал предприятия составляет 2,5 млн руб., основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральный директор Роман (Игоревич) Лазовский занимает пост с мая 2010 года. В компании 66,67% принадлежат Игорю Лазовскому, другие собственники не раскрываются. До июля 2024 года в числе учредителей был Дмитрий Салманов.

В 2025 году выручка ООО «Ласар» составила 534 млн руб., а чистая прибыль — 5,1 млн руб. Фирма сейчас является ответчиком в 10 арбитражных делах на общую сумму 23 млн руб. В отношении компании открыто 50 исполнительных производств на 44 млн руб. Имеются сведения о задолженностях по налогам и штрафах на 19 млн руб. по состоянию на 1 сентября. Также по состоянию на 12 октября есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами.

В материалах дела сказано, что в сентябре 2021 года истцом, ФРП Липецкой области и ООО «Ласар» был заключен договор целевого займа. Средства предоставлялись для финансирования проекта по увеличению мощности производства комплектующих изделий для металлической мебели. Общая сумма займа составила более 30 млн руб. Вернуть их требовалось до 1 сентября 2026 года. Однако, как указал истец, обязательства по возврату займа исполнялись ненадлежащим образом.
«В установленные графиком сроки платежи не поступали, в результате чего образовалась задолженность. В нее входят основной долг, проценты за пользование займом и пени за просрочку. Требование о погашении задолженности, направленное ответчику, оставлено без удовлетворения»,— рассказали в пресс-службе суда.
Исполнение обязательств по договору займа обеспечивалось, в том числе залогом движимого имущества — электромеханического револьверного координатно-пробивного пресса Prima Power, залоговая стоимость которого составляет около 14,9 млн руб. В связи с неисполнением обязательств истец попросил обратить на оборудование взыскание путем продажи с публичных торгов.
Предварительное судебное заседание назначено на 17 ноября.

  • Одновременно с этим в арбитраже рассматривается иск ФРП Липецкой области к ООО «Ласар». Речь в нем также идет о взыскании 3,3 млн руб. задолженности по договору целевого займа и обращении взыскания на предмет залога. Федеральный Фонд развития промышленности представлен в статусе третьего лица.

Фонд развития промышленности рассказал о запуске липецким ООО «Ласар» производства комплектующих для металлической мебели в конце 2022 года. Как сообщал «Ъ-Черноземье», фонд предоставил проекту поддержку в виде льготного займа 21,2 млн руб. Еще 9 млн руб. выделил региональный ФРП. На эти средства было закуплено технологическое оборудование. Мощность обновленного производства оценили в 240 т профилей и фасонных элементов и 90 тыс. металлических изделий в год.