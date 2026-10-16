Фонд развития промышленности в суде требует долг с липецкого завода «Ласар»

По данным Rusprofile, ООО «Ласар» было зарегистрировано в Липецке в марте 2000 года. Уставный капитал предприятия составляет 2,5 млн руб., основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральный директор Роман (Игоревич) Лазовский занимает пост с мая 2010 года. В компании 66,67% принадлежат Игорю Лазовскому, другие собственники не раскрываются. До июля 2024 года в числе учредителей был Дмитрий Салманов.

В 2025 году выручка ООО «Ласар» составила 534 млн руб., а чистая прибыль — 5,1 млн руб. Фирма сейчас является ответчиком в 10 арбитражных делах на общую сумму 23 млн руб. В отношении компании открыто 50 исполнительных производств на 44 млн руб. Имеются сведения о задолженностях по налогам и штрафах на 19 млн руб. по состоянию на 1 сентября. Также по состоянию на 12 октября есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами.