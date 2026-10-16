Свадебные услуги в Краснодарском крае подорожали на 15% за год
Свадебные услуги в Краснодарском крае за год подорожали не более чем на 15%. При этом существенного роста цен не наблюдается, а по отдельным направлениям стоимость увеличивается не более чем на 10%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
Жителям Краснодарского края, которые хотят уделить особое внимание программе праздника, услуги ведущего обойдутся в 15–40 тыс. руб. Фото- и видеосъемка в крае стоит примерно 10–30 тыс. руб. за каждую услугу. Работа декоратора начинается от 15 тыс. руб., букет невесты можно заказать от 3 тыс. руб. Услуги стилиста и визажиста стоят от 3 тыс. руб., выступление музыкантов и артистов — в среднем от 10 тыс. руб.
По данным аналитиков, существенная часть бюджета уходит на площадку. Аренда банкетного зала в крае может обойтись в 20–50 тыс. руб., а самые популярные загородные площадки стоят 150–300 тыс. руб. и выше. Разница объясняется форматом пространства, расположением и возможностями для мероприятия, поэтому пары ориентируются не только на стоимость аренды, но и на то, какие услуги и оборудование уже включены в предложение.
Еще одна статья расходов — банкет. В Краснодаре меню начинается примерно от 1,6 тыс. руб. на человека, средняя цена — около 3 тыс. руб. Свадебный торт можно заказать от 5 тыс. руб., сложные авторские изделия большого веса стоят от 10 тыс. руб. и выше.
За год спрос на основные свадебные услуги по России вырос в пределах 15%. В Краснодаре он увеличился на 12%: в частности, спрос на организаторов свадеб вырос на 16%, на декорирование и оформление торжеств — на 14%. В целом по краю существенных изменений в динамике спроса не зафиксировано.
В структуре спроса лидируют услуги организаторов свадеб — как в крае, так и по стране. На втором месте — декорирование и оформление торжеств, а также свадебный макияж.
Количество предложений свадебных услуг в крае за год выросло на 23%, по России — на 20%. В Краснодаре существенных изменений не произошло.
Отмечается, что наиболее активный период для свадебного рынка — лето, с июня по август. Выраженного сезонного роста цен по большинству категорий нет: в отдельных направлениях стоимость увеличивается не более чем на 10%.