Свадебные услуги в Краснодарском крае подорожали на 15% за год

Свадебные услуги в Краснодарском крае за год подорожали не более чем на 15%. При этом существенного роста цен не наблюдается, а по отдельным направлениям стоимость увеличивается не более чем на 10%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».