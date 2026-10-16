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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Южный Урал

Этно-фестиваль, театр из Екатеринбурга и Полина Гагарина

Какие спектакли, концерты и фестивали посетить в Челябинске с 17 по 23 октября

На предстоящей неделе в Челябинске продолжится III Симфонический форум, в рамках которого выступят юный пианист Владимир Вишневский и детский оркестр из Владимира. Театральную афишу определят гастроли екатеринбургского Центра современной драматургии с моноспектаклем по роману Гузель Яхиной и шекспировская «Буря» в Театре кукол. Концертную программу дополнят шоу Полины Гагариной, тур Lumen с новым альбомом и редкий дуэт органа со стеклянной арфой в концертном зале «Родина».


Выбирайте событие в каллендаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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