Этно-фестиваль, театр из Екатеринбурга и Полина Гагарина

На предстоящей неделе в Челябинске продолжится III Симфонический форум, в рамках которого выступят юный пианист Владимир Вишневский и детский оркестр из Владимира. Театральную афишу определят гастроли екатеринбургского Центра современной драматургии с моноспектаклем по роману Гузель Яхиной и шекспировская «Буря» в Театре кукол. Концертную программу дополнят шоу Полины Гагариной, тур Lumen с новым альбомом и редкий дуэт органа со стеклянной арфой в концертном зале «Родина».

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