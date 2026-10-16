Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет из-за ночных ограничений
Четыре аэропорта московского авиаузла — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский — задержали более 200 рейсов на вылет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиагаваней.
Больше всего задержек пришлось на Внуково — там не отправили более 120 рейсов. В Шереметьево задержали более 80 вылетов, в Домодедово — 15, в Жуковском — три.
Росавиация ввела ограничения на полеты для всех четырех аэропортов поздно вечером 15 октября. В Шереметьево и Внуково их отменили около 05:00, в Домодедово и Жуковском — спустя час.