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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Мир

Лавров в Тегеране проведет переговоры с Аракчи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября посетит Тегеран с рабочим визитом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В иранской столице пройдут его переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Стороны планируют детально обсудить международную и региональную проблематику, включая ситуацию вокруг Ирана и российские шаги по деэскалации. По словам госпожи Захаровой, значительное внимание уделят реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем и высоком уровнях.
Перед визитом в Тегеран господин Лавров посетит Бахрейн, где на 18 октября запланирован очередной раунд диалога России с Советом сотрудничества государств Персидского залива.