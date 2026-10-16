Лавров в Тегеране проведет переговоры с Аракчи

Стороны планируют детально обсудить международную и региональную проблематику, включая ситуацию вокруг Ирана и российские шаги по деэскалации. По словам госпожи Захаровой, значительное внимание уделят реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем и высоком уровнях.