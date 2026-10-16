Металл бы варить этим людям

В уфимской исправительной колонии №9 прошел конкурс сварочного дела среди осужденных «Мастерство без границ». Качество работы оценивали эксперты Центра компетенции по сварке ГАЦ РБ. Победителем среди 15 участников стал Ян Адмидин: по итогам конкурса он заключил с Уфимским вентиляторным заводом предварительное соглашение о трудоустройстве после освобождения. Как прошел конкурс и как трудятся осужденные ИК-9 в ожидании выхода на волю — в фотогалерее «Ъ-Уфа».