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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
БашкортостанФото

Металл бы варить этим людям

В уфимской колонии оценили умения осужденных сварщиков
В уфимской исправительной колонии №9 прошел конкурс сварочного дела среди осужденных «Мастерство без границ». Качество работы оценивали эксперты Центра компетенции по сварке ГАЦ РБ. Победителем среди 15 участников стал Ян Адмидин: по итогам конкурса он заключил с Уфимским вентиляторным заводом предварительное соглашение о трудоустройстве после освобождения. Как прошел конкурс и как трудятся осужденные ИК-9 в ожидании выхода на волю — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Конкурсные задания участники выполняли на промышленной площадке ИК-9 УФСИН России по Башкирии
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Конкурсные задания участники выполняли на промышленной площадке ИК-9 УФСИН России по Башкирии

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Конкурс сварочного мастерства среди осужденных проводят Центр компетенции по сварке ГАЦ РБ и Региональный методический центр Башкирии
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Конкурс сварочного мастерства среди осужденных проводят Центр компетенции по сварке ГАЦ РБ и Региональный методический центр Башкирии

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Сварочному делу, как и другим рабочим профессиям, в ИК-9 обучают опытные приглашенные специалисты
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Сварочному делу, как и другим рабочим профессиям, в ИК-9 обучают опытные приглашенные специалисты

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Конкурсанты должны были заварить металлические пластины
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Конкурсанты должны были заварить металлические пластины

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Качество изделий проверяли эксперты Центра компетенции по сварке ГАЦ РБ. В числе прочего организация сертифицирует сварщиков по критериям Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) — подтверждение квалификации, соответствующей НАКС, необходимо для работы на опасных производственных объектах
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Качество изделий проверяли эксперты Центра компетенции по сварке ГАЦ РБ. В числе прочего организация сертифицирует сварщиков по критериям Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) — подтверждение квалификации, соответствующей НАКС, необходимо для работы на опасных производственных объектах

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

На промышленной площадке ИК-9 производятся изделия для «гражданской» сферы
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На промышленной площадке ИК-9 производятся изделия для «гражданской» сферы

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Основные направления хозяйственной деятельности ИК-9 УФСИН России по Башкирии — молочное, швейное и литейное производство
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Основные направления хозяйственной деятельности ИК-9 УФСИН России по Башкирии — молочное, швейное и литейное производство

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

В литейном цеху, например, плавят чугун
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В литейном цеху, например, плавят чугун

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Из чугуна отливают различные изделия
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Из чугуна отливают различные изделия

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Среди продукции — чугунные люки для городского коммунального хозяйства
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Среди продукции — чугунные люки для городского коммунального хозяйства

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Также отбывающие наказание обеспечивают коммунальную инфраструктуру мусорными контейнерами
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Также отбывающие наказание обеспечивают коммунальную инфраструктуру мусорными контейнерами

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Результаты труда осужденных можно обнаружить на улицах, в парках, аллеях и скверах
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Результаты труда осужденных можно обнаружить на улицах, в парках, аллеях и скверах

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

О качестве продукции и престиже учреждения можно судить, например, по участию ФКУ ИК-9 УФСИН России по Башкирии в госзакупках
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О качестве продукции и престиже учреждения можно судить, например, по участию ФКУ ИК-9 УФСИН России по Башкирии в госзакупках

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Победители и призеры конкурса сварщиков получили в награду, например, сварочные шлемы
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Победители и призеры конкурса сварщиков получили в награду, например, сварочные шлемы

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Победителем конкурса стал Ян Адмидин, отбывавший двухлетний срок. В тот же день он подписал предварительное соглашение о трудоустройстве в Уфимском вентиляторном заводе
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Победителем конкурса стал Ян Адмидин, отбывавший двухлетний срок. В тот же день он подписал предварительное соглашение о трудоустройстве в Уфимском вентиляторном заводе

Идэль Гумеров / Коммерсантъ