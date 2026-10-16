«Русагротранс»: РФ экспортирует 3 млн т пшеницы в октябре в основном по Балтике
Россия в октябре может экспортировать 3 млн тонн пшеницы. В сентябре экспорт составил 2,9 млн тонн, сообщили «Интерфаксу» в аналитическом центре «Русагротранса».
Окончательные данные по сентябрьскому экспорту пшеницы оказались выше предварительной оценки в 2,7 млн тонн, уточнили аналитики. Основными покупателями российского зерна в июле — сентябре стали Египет, Азербайджан, Казахстан, Нигерия, Кения и Бангладеш.
Около 65% октябрьских отгрузок пшеницы придется на порты Балтики, считают в центре.