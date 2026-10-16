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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Кавказ

На Кавказе выберут лучшие бизнес-проекты в восьми номинациях премии «Твердые знаки — 2026»

Премия «Твердые знаки — 2026», которую впервые проводит на Кавказе деловое издание «Коммерсантъ Кавказ», охватит восемь направлений — от внедрения искусственного интеллекта и импортозамещения до медицинского бизнеса и агропромышленного комплекса. Компании Ставропольского края и республик СКФО могут бесплатно подать заявки на конкурс до 22 ноября.
В номинации «Лучшие цифровые решения и практики внедрения ИИ» будут соревноваться компании, использующие технологии для автоматизации процессов, сокращения затрат, повышения производительности и улучшения клиентского сервиса. При этом на конкурс принимают не только крупные IT-разработки, но и локальные решения, которые уже доказали свою эффективность.
Категория «Лучшая социальная инициатива и бизнес-практика» объединит проекты, в которых коммерческие задачи сочетаются с решением общественных проблем. Речь идет, в частности, о создании социальной инфраструктуры, экологических инициативах и благоустройстве территорий.
В номинации «Лучшие HR-решения в бизнесе» отметят компании, которые выстраивают эффективную кадровую политику: развивают корпоративное обучение, совершенствуют системы мотивации, привлекают квалифицированных специалистов и создают условия для их удержания.
На награду за лучший проект в сфере импортозамещения смогут претендовать предприятия, разработавшие отечественные аналоги зарубежных товаров, сервисов и технологий. Важными критериями станут востребованность продукта, качество, конкурентоспособность по цене и скорость выхода на рынок.
В категории недвижимости будут представлены девелоперские проекты — от жилых комплексов до коммерческих объектов. В центре внимания окажутся архитектурные решения, организация инфраструктуры, современные технологии строительства и влияние новых объектов на развитие городской среды.
Медицинская номинация предназначена для частных клиник, специализированных медицинских организаций и реабилитационных центров. Среди основных направлений оценки — применяемые методы лечения, технологические решения, качество обслуживания и доступность медицинской помощи.
В туристическом направлении смогут участвовать гостиничные и курортные комплексы, проекты агро- и гастротуризма, глэмпинги и экскурсионные программы. Преимуществом станут развитый сервис, возможность принимать гостей круглый год и способность привлекать туристов из других регионов.
В номинации АПК рассмотрят достижения сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и перерабатывающих производств. Экспертный совет обратит внимание на производственные и финансовые результаты, вклад в экономику региона и внедрение современных агротехнологий.

К участию допускаются проекты, реализованные в Ставропольском крае или республиках СКФО и показавшие конкретный результат с августа 2025 года по август 2026 года. Их оценит экспертный совет, в который вошли представители региональных властей, предприниматели и отраслевые специалисты. Среди них — старший вице-президент группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний “Агроальянс”» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников и генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко. Каждый проект рассмотрят все члены совета, а финалистов и лауреатов определят голосованием.

Церемония награждения состоится 10 декабря в Ставрополе. Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте «Коммерсантъ Кавказ».
Организатор премии — деловое издание «Коммерсантъ Кавказ».