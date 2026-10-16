На Кавказе выберут лучшие бизнес-проекты в восьми номинациях премии «Твердые знаки — 2026»

В номинации «Лучшие цифровые решения и практики внедрения ИИ» будут соревноваться компании, использующие технологии для автоматизации процессов, сокращения затрат, повышения производительности и улучшения клиентского сервиса. При этом на конкурс принимают не только крупные IT-разработки, но и локальные решения, которые уже доказали свою эффективность.