На Кавказе выберут лучшие бизнес-проекты в восьми номинациях премии «Твердые знаки — 2026»
К участию допускаются проекты, реализованные в Ставропольском крае или республиках СКФО и показавшие конкретный результат с августа 2025 года по август 2026 года. Их оценит экспертный совет, в который вошли представители региональных властей, предприниматели и отраслевые специалисты. Среди них — старший вице-президент группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний “Агроальянс”» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников и генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко. Каждый проект рассмотрят все члены совета, а финалистов и лауреатов определят голосованием.