Цивилев: Минэнерго и Минфин прорабатывают поправки по налогам для ТРИЗ
Минэнерго и Минфин обсуждают изменения в налогообложении добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на Российской энергетической неделе. По его словам, ведомства планируют внести соответствующие поправки в Госдуму в ходе осенней сессии.
Министр отметил, что донастройка налогообложения продолжается и коснется добычи запасов, для разработки которых нужны более сложные технологии и значительные инвестиции.
В конце сентября замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что Минфин планирует к концу октября сформировать подход к налоговым послаблениям для добычи трудноизвлекаемого газа.