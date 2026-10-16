Цивилев: Минэнерго и Минфин прорабатывают поправки по налогам для ТРИЗ

Минэнерго и Минфин обсуждают изменения в налогообложении добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на Российской энергетической неделе. По его словам, ведомства планируют внести соответствующие поправки в Госдуму в ходе осенней сессии.