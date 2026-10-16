Житель Кубани осужден за несообщение о террористическом акте
В Краснодарском крае суд признал местного жителя Данилу Поколоду виновным в том, что он не сообщил в органы власти о совершенном его друзьями поджоге релейного шкафа на железной дороге, то есть о террористическом акте. По информации объединенной пресс-службы судов региона, молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в сумме 60 тыс. руб.
Суд установил, что в октябре 2025 года Данила Поколода вместе с тремя приятелями приехал в город Курганинск. Друзья попросили молодого человека дождаться их, а сами ушли к железнодорожному перегону. Вернувшись, они показали ему снятое на телефон видео о том, как они поджигают релейный шкаф. Узнав о преступлении, совершенном его друзьями, Данила Поколода не стал сообщать о поджоге в органы власти.
Поджигатели были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, в настоящее время в отношении них расследуется уголовное дело. Данила Поколода признал вину и раскаялся.