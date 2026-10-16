Концепцию обновления Пушкинской в Ростове подготовят к началу 2027 года
ёРостовская улица Пушкинская — одна из главных городских магистралей — может получить вторую жизнь: концепцию её обновления разрабатывает «Сибирская лаборатория урбанистики» по контракту с фондом «Город». Как ожидается, готовый документ представят до конца января 2027 года. Об этом сообщил портал «Домостройдон.ру».
Согласно планам, на улице пересмотрят организацию пешеходных маршрутов, заменят изношенное покрытие и обустроят новые зоны отдыха и прогулок. Отдельный блок работы — озеленение: проектировщики должны учесть уже растущие здесь деревья и кустарники, а не проектировать ландшафт с нуля, чтобы сделать пространство комфортнее для горожан и привлекательнее для гостей Ростова.
Пушкинская давно числится в списке городских болевых точек: покрытие на многих участках изношено, а пешеходная среда фрагментарна. Оттого и подход — сначала концепция, затем проект и лишь потом стройка — выглядит разумно, хотя сроки реализации после утверждения концепции пока не раскрываются. Смотря на практику прошлых лет, именно реализация после красивой презентации обычно и становится самым сложным этапом.