Концепцию обновления Пушкинской в Ростове подготовят к началу 2027 года

Пушкинская давно числится в списке городских болевых точек: покрытие на многих участках изношено, а пешеходная среда фрагментарна. Оттого и подход — сначала концепция, затем проект и лишь потом стройка — выглядит разумно, хотя сроки реализации после утверждения концепции пока не раскрываются. Смотря на практику прошлых лет, именно реализация после красивой презентации обычно и становится самым сложным этапом.