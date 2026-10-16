Лавров: любая страна может быть жертвой организованных Западом цветных революций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что жертвой организованных Западом цветных революций может стать любая страна мира, включая партнеров РФ в Центральной Азии. Такой вывод господин Лавров сделал на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
Глава российского МИДа подчеркнул, что западные страны долгие годы пытаются создать очаги напряженности по периметру России и государств Центральной Азии. «Общеизвестна их роль в рукотворном создании украинского кризиса через многолетнее безостановочное расширение НАТО на восток — к российским рубежам»,— добавил министр.
По словам Сергея Лаврова, ранее уже предпринимались попытки дестабилизации в нескольких соседних с Россией странах, но их удалось пресечь.