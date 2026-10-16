Лавров: любая страна может быть жертвой организованных Западом цветных революций

Глава российского МИДа подчеркнул, что западные страны долгие годы пытаются создать очаги напряженности по периметру России и государств Центральной Азии. «Общеизвестна их роль в рукотворном создании украинского кризиса через многолетнее безостановочное расширение НАТО на восток — к российским рубежам»,— добавил министр.