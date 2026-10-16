Азербайджанская SOCAR намерена возобновить закупки газа у «Газпрома»
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR намерена возобновить закупки природного газа у российского «Газпрома». Об этом сообщил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров на мероприятиях Российской энергетической недели.
По словам господина Насирова, взаимодействие двух компаний — это пример успешного партнерства. SOCAR сначала покупала газ у «Газпрома», затем поставляла газ российской стороне и теперь планирует вернуться к покупке российского газа, рассказал он.
Точный объем планируемых закупок вице-президент SOCAR не уточнил. «Это просто констатация факта того, что мы и покупаем, и продаем газ. Конкретных планов нет»,— пояснил Эльшад Насиров (цитата по ТАСС).
Сотрудничество «Газпрома» и SOCAR началось более 20 лет назад. В августе 2024 года компании договорились о расширении партнерства, в том числе по проекту «Север — Юг».