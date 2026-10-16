Трамп снова назвал Крым островом посреди океана
Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax описал Крым как остров, а не полуостров. Географическое положение объекта политик считает очень привлекательным.
«Все это началось с Барака Хусейна Обамы — когда они заставили их отказаться от Крыма. Крым – это самая ценная часть Украины, несомненно. Вы понимаете, о чем я говорю? Четыре стороны омыты океаном. Самый красивый участок земли. Я занимаюсь недвижимостью. Я знаю, что такое хорошая земля», — заявил господин Трамп.
Аналогичное заявление президент США сделал в декабре 2025 года в интервью Politico. Тогда он сказал: «Это Обама... Ведь Крым был "сердцем". Знаете, я же по натуре специалист по недвижимости, верно? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И я каждый раз говорю: "О, этот Крым такой красивый. Вау". Он окружен океаном с четырех сторон».
При этом в прошлогоднем интервью президент США все же признал, что фактически в Крым можно попасть «по маленькому кусочку земли».