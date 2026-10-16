Трамп снова назвал Крым островом посреди океана

«Все это началось с Барака Хусейна Обамы — когда они заставили их отказаться от Крыма. Крым – это самая ценная часть Украины, несомненно. Вы понимаете, о чем я говорю? Четыре стороны омыты океаном. Самый красивый участок земли. Я занимаюсь недвижимостью. Я знаю, что такое хорошая земля», — заявил господин Трамп.