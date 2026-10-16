На севере Приангарья закрыли трассу из-за снегопада
В Иркутской области из-за снегопада введен запрет на движение автобусов и большегрузов на трассе Братск—Усть-Илимск. Проезд закрыт на участке с 166-го по 244-й км из-за неудовлетворительного состояния дороги, сообщило главное управление МВД по региону.
«Ограничительные мероприятия будут сняты после очистки участка автодороги дорожными службами»,— говорится в сообщении.
В минувшие сутки снег также выпал в Томской и Новосибирской областях, в Алтайском крае.
По данным «Иркутского УГМС», 17 октября снегопад в регионе продолжится. Температура воздуха ночью опустится до минус 2 градусов, местами — до минус 7.