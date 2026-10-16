На севере Приангарья закрыли трассу из-за снегопада

В Иркутской области из-за снегопада введен запрет на движение автобусов и большегрузов на трассе Братск—Усть-Илимск. Проезд закрыт на участке с 166-го по 244-й км из-за неудовлетворительного состояния дороги, сообщило главное управление МВД по региону.