Омича заочно арестовали за участие в террористической организации

По версии следствия, в 2024—2025 годах омич, находясь за пределами РФ, был участником организации «Легион "Свобода России"» (признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ). Кроме того, он размещал в сети информацию с призывами к террористической деятельности и оказывал ей содействие. Согласно сообщению, подозреваемый дважды в течение года нарушил требования законодательства об иностранных агентах. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента).