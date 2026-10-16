Нижегородский облбюджет недополучит 1,26 млрд рублей от акцизов на топливо
Доходы бюджета Нижегородской области на 2026 год от акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, зачисляемые в дорожный фонд, уменьшат на 1,26 млрд руб. Об этом говорится в проекте изменений регионального бюджета, внесенном губернатором на октябрьское заседание заксобрания.
Еще на 341,9 млн руб. сокращаются плановые доходы по транспортному налогу. При этом доходы дорфонда увеличивают на 515,2 млн руб. за счет роста поступлений от штрафов, санкций и возмещения ущерба. На 270,5 млн руб. увеличивают доходы бюджета от использования госимущества.
В целом доходы бюджета области планируют уменьшить на 352,6 млн руб. (до 345,9 млрд руб.), расходы при этом увеличивают на 5,6 млрд руб. (до 411,08 млрд руб.), дефицит — на 5,96 млрд руб. (до 65,22 млрд руб.).
За счет межбюджетных трансфертов бюджет региона, в частности, пополнится 520 млн руб. на строительство центра одаренных детей в городе Бор и 193,8 млн руб. — на медпомощь военнослужащим.
Основные дополнительные расходы связаны с помощью участникам СВО и их семьям (3,7 млрд руб.), а также поступлением 2,26 млрд руб. казначейского кредита на берегоукрепление Черниговской набережной.
В пояснительной записке указано также, что с 2026 на 2030 год переносится срок погашения задолженности области по бюджетному кредиту на 4,72 млрд руб. и задолженности муниципалитетов на 1,02 млрд руб.