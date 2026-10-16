Нижегородский облбюджет недополучит 1,26 млрд рублей от акцизов на топливо

Доходы бюджета Нижегородской области на 2026 год от акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, зачисляемые в дорожный фонд, уменьшат на 1,26 млрд руб. Об этом говорится в проекте изменений регионального бюджета, внесенном губернатором на октябрьское заседание заксобрания.