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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Приволжье

Нижегородский облбюджет недополучит 1,26 млрд рублей от акцизов на топливо

Доходы бюджета Нижегородской области на 2026 год от акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, зачисляемые в дорожный фонд, уменьшат на 1,26 млрд руб. Об этом говорится в проекте изменений регионального бюджета, внесенном губернатором на октябрьское заседание заксобрания.
В Нижегородской области, как и в других регионах, несколько месяцев есть перебои с топливом на АЗС

В Нижегородской области, как и в других регионах, несколько месяцев есть перебои с топливом на АЗС

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Еще на 341,9 млн руб. сокращаются плановые доходы по транспортному налогу. При этом доходы дорфонда увеличивают на 515,2 млн руб. за счет роста поступлений от штрафов, санкций и возмещения ущерба. На 270,5 млн руб. увеличивают доходы бюджета от использования госимущества.
В целом доходы бюджета области планируют уменьшить на 352,6 млн руб. (до 345,9 млрд руб.), расходы при этом увеличивают на 5,6 млрд руб. (до 411,08 млрд руб.), дефицит — на 5,96 млрд руб. (до 65,22 млрд руб.).
За счет межбюджетных трансфертов бюджет региона, в частности, пополнится 520 млн руб. на строительство центра одаренных детей в городе Бор и 193,8 млн руб. — на медпомощь военнослужащим.
Основные дополнительные расходы связаны с помощью участникам СВО и их семьям (3,7 млрд руб.), а также поступлением 2,26 млрд руб. казначейского кредита на берегоукрепление Черниговской набережной.
В пояснительной записке указано также, что с 2026 на 2030 год переносится срок погашения задолженности области по бюджетному кредиту на 4,72 млрд руб. и задолженности муниципалитетов на 1,02 млрд руб.
Галина Шамберина