Минэнерго: Россия готова к геологоразведке и поставкам газа в Африку
Россия готова предложить странам Африки комплексные решения в электроэнергетике, а также участвовать в геологоразведке, добыче и поставках газа. Об этом на Российской энергетической неделе сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
«Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу и поставлять газ», — заявил господин Цивилев (цитата по ТАСС). По его словам, государства Африки рассматриваются как долгосрочные рынки для российских технологий и оборудования.
Россия предлагает не только поставки ресурсов, но и модернизацию действующих ГЭС, строительство солнечных и тепловых станций, прокладку сетей, поставку подстанций и трансформаторов, создание центров управления энергосистемой, отметил господин Цивилев.