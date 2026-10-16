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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Минэнерго: Россия готова к геологоразведке и поставкам газа в Африку

Россия готова предложить странам Африки комплексные решения в электроэнергетике, а также участвовать в геологоразведке, добыче и поставках газа. Об этом на Российской энергетической неделе сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
«Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу и поставлять газ», — заявил господин Цивилев (цитата по ТАСС). По его словам, государства Африки рассматриваются как долгосрочные рынки для российских технологий и оборудования.
Россия предлагает не только поставки ресурсов, но и модернизацию действующих ГЭС, строительство солнечных и тепловых станций, прокладку сетей, поставку подстанций и трансформаторов, создание центров управления энергосистемой, отметил господин Цивилев.