Россия продолжит оказывать Афганистану экономическую и гуманитарную помощь
Лавров: Россия будет оказывать Афганистану посильную гуманитарную помощь
Россия продолжит оказывать Афганистану посильную экономическую и гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
В начале октября в Москву приезжала представительная делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки. Талибы поучаствовали в московском формате консультаций по Афганистану, а также встретились с Сергеем Лавровым, вице-премьером Алексеем Оверчуком и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.