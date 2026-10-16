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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Мир

Россия продолжит оказывать Афганистану экономическую и гуманитарную помощь

Лавров: Россия будет оказывать Афганистану посильную гуманитарную помощь
Россия продолжит оказывать Афганистану посильную экономическую и гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
В начале октября в Москву приезжала представительная делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки. Талибы поучаствовали в московском формате консультаций по Афганистану, а также встретились с Сергеем Лавровым, вице-премьером Алексеем Оверчуком и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.
Подробности — в материале «Ъ» «"Московский формат" подкрепили двусторонним».