Россия продолжит оказывать Афганистану экономическую и гуманитарную помощь

В начале октября в Москву приезжала представительная делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки. Талибы поучаствовали в московском формате консультаций по Афганистану, а также встретились с Сергеем Лавровым, вице-премьером Алексеем Оверчуком и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.