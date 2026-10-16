Нефтегорский фонд социально-культурного развития «ЛИК» оказался на грани банкротства

Судя по данным на сайте социально ориентированных некоммерческих организаций Самарской области, фонд «ЛИК» основан в 2020 году. Деятельность организации связана с изучением и сохранением культурного наследия Нефегорского района, возрождением духовных, нравственных и этических ценностей человека на основе познания национальной культуры.