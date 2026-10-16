GloraX приобрел компанию группы «Самолет» с участком под застройку в Мурманске

Как говорят в пресс-службе GloraX, сделка стала очередным этапом подготовки к реализации нового жилого проекта на ул. Профсоюзов, 18, в Мурманске на участке площадью 0,33 га, который находится в собственности у СЗ «Проект-72». Ранее данному проекту застройщика распоряжением губернатора Мурманской области был присвоен статус масштабного инвестиционного проекта (МИП). GloraX планирует осваивать проект, заключив соответствующее соглашение с правительством региона, но сроки подписания документа пока не известны. Хотя на ПМЭФ-2026 девелопер и региональные власти подписали соглашение о сотрудничестве по определению концепции развития территории на улице Профсоюзов.