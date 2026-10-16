GloraX приобрел компанию группы «Самолет» с участком под застройку в Мурманске
Федеральный девелопер GloraX приобрел специализированного застройщика «Проект-72», ранее входившего в группу «Самолет» и владевшего участком земли площадью 0,33 га на ул. Профсоюзов, 18, в Мурманске. Сумма сделки и технико-экономические параметры (ТЭП) будущего проекта не разглашаются.
Согласно данным ЕГРЮЛ, информация об учредителе ООО «Специализированный застройщик “Проект-72”» (ООО «СЗ “Проект-72”») обновилась вчера, 14 октября. Вместо ООО «Самолет-Регионы» единственным владельцем юрлица стало ООО «Глоракс Управление Активами». Юрлицо СЗ «Проект-72» было зарегистрировано 3 октября 2024 года в Мурманске. Согласно финансовой отчетности компании за 2025 год, чистый убыток юрлица составил 2 млн рублей, сведения о выручке отсутствуют.
Как говорят в пресс-службе GloraX, сделка стала очередным этапом подготовки к реализации нового жилого проекта на ул. Профсоюзов, 18, в Мурманске на участке площадью 0,33 га, который находится в собственности у СЗ «Проект-72». Ранее данному проекту застройщика распоряжением губернатора Мурманской области был присвоен статус масштабного инвестиционного проекта (МИП). GloraX планирует осваивать проект, заключив соответствующее соглашение с правительством региона, но сроки подписания документа пока не известны. Хотя на ПМЭФ-2026 девелопер и региональные власти подписали соглашение о сотрудничестве по определению концепции развития территории на улице Профсоюзов.
«В настоящее время компания ведет подготовительную работу по проекту. Его окончательные технико-экономические параметры и архитектурно-градостроительные решения будут определены на последующих этапах с учетом особенностей территории и потребностей города»,— говорится в сообщении федерального девелопера.