Умер чемпион НБА и член Зала славы баскетбола Клифф Хейган
Американский баскетболист Клифф Хейган умер в 95 лет, сообщил журналист Оскар Комбс. Причины смерти не называются.
С 1956 по 1966 год спортсмен выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сент-Луис Хокс». В 1958 году игрок стал чемпионом лиги — в финальной серии команда со счетом 4:2 победила «Бостон Селтикс». Клифф Хейган пять раз принимал участие в Матче звезд НБА.
Всего в лиге он провел 745 матчей, в которых набрал 13 447 очков (в среднем по 18 за игру), сделал 5116 подборов и 2242 передачи. В 1978 году Хейган был включен в Зал славы баскетбола.