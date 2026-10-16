Теннисистка Диана Шнайдер не вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Ухане

Спортсменки провели на корте 1 час 45 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:1 в пользу Остапенко, занимающей 34-е место в рейтинге WTA. За выход в финал латвийка поспорит со 170-й ракеткой мира британкой Сонай Картал. В четвертьфинале она оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной (6-я в рейтинге) — 2:6, 6:2, 4:6.