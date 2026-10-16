Башкирская группа Ay Yola попала в первый раунд голосования Grammy
Башкирская группа Ay Yola вошла в бюллетень первого раунда голосования музыкальной премии Grammy. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «ON Лейбл».
Группа представлена в двух категориях: «Лучший альбом глобальной музыки» (альбом Ural Batyr) и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала» (трек Aihylyu).
Официально номинантов на премию объявят 16 ноября после первого раунда голосования. Церемония вручения премии состоится 7 февраля в Лос-Анджелесе.