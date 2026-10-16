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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Культура

Башкирская группа Ay Yola попала в первый раунд голосования Grammy

Башкирская группа Ay Yola вошла в бюллетень первого раунда голосования музыкальной премии Grammy. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «ON Лейбл».

Егор Снетков / Коммерсантъ

Группа представлена в двух категориях: «Лучший альбом глобальной музыки» (альбом Ural Batyr) и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала» (трек Aihylyu).
Официально номинантов на премию объявят 16 ноября после первого раунда голосования. Церемония вручения премии состоится 7 февраля в Лос-Анджелесе.
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