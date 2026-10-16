На Дону завершился ремонт участка дороги в Кагальницком районе за 90 млн рублей
В Ростовской области продолжается модернизация дорожной сети: завершены работы на участке автодороги регионального значения в Кагальницком районе. Ремонт коснулся 5,7 км трассы «ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон». Об этом сообщили в правительстве региона.
Подрядчик выполнил полный комплекс дорожных работ: устроил выравнивающий слой полотна, уложил новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепил обочины и нанёе свежую горизонтальную разметку. Общий объём финансирования проекта превысил 90 млн руб.
По данным региональных властей, обновление участка повысило качество покрытия и транспортную доступность населенных пунктов Кагальницкого района, обеспечив более безопасное и комфортное передвижение для тысяч жителей и гостей области.