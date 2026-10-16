На Дону завершился ремонт участка дороги в Кагальницком районе за 90 млн рублей

В Ростовской области продолжается модернизация дорожной сети: завершены работы на участке автодороги регионального значения в Кагальницком районе. Ремонт коснулся 5,7 км трассы «ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон». Об этом сообщили в правительстве региона.