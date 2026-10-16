Четыре российских хоккеиста «Миннесоты» набрали очки в матче против «Сент-Луиса»
«Миннесота Уайлд» со счетом 5:4 на своем льду обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Все четыре российских игрока команды хозяев отметились результативными действиями.
Хет-триком в составе «Уайлд» отметился Мэтт Болди. Ему дважды ассистировал Кирилл Капризов, который также записал в свой актив заброшенную шайбу. С передач Якова Тренина и Максима Шабанова гол забил Данила Юров. У «Сент-Луиса» отличились Юнатан Берггрен, Мэйсон Мактавиш, Роберт Томас и Дилан Холлоуэй.
В других матчах дня «Нью-Джерси» дома разгромил «Рейнджерс» — 7:1. У хозяев гол забил Арсений Грицюк. Автором единственной шайбы у гостей стал Павел Дорофеев.
«Тампа» в овертайме на своей площадке победила «Сиэтл» со счетом 4:3. В составе хозяев гол забил Илья Михеев. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 24 спасения.
Иван Барбашев из «Вегаса» отметился ассистентским хет-триком в домашнем матче с «Калгари» (6:2). У проигравших результативной передачей отметился Матвей Гридин.
Шайба Матвея Мичкова не спасла «Филадельфию» от поражения в выездной встрече с «Детройтом» — 1:2. Его команда ни разу не выигрывала в текущем сезоне. Голкипер домашней команды Даниил Тарасов отразил 17 бросков.
Первый гол за «Эдмонтон» забил Шакир Мухамадуллин. «Юта» в гостях обыграла его команду со счетом 4:2.