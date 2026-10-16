Четыре российских хоккеиста «Миннесоты» набрали очки в матче против «Сент-Луиса»

Хет-триком в составе «Уайлд» отметился Мэтт Болди. Ему дважды ассистировал Кирилл Капризов, который также записал в свой актив заброшенную шайбу. С передач Якова Тренина и Максима Шабанова гол забил Данила Юров. У «Сент-Луиса» отличились Юнатан Берггрен, Мэйсон Мактавиш, Роберт Томас и Дилан Холлоуэй.