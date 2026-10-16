После прочтения сберечь

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Редкие экспонаты времен первых печатных книг показали в нижегородской Ленинке
К своему 165-летию Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина представила большую экспозицию редких книг. На выставке есть первая в России старопечатная книга «Апостол», вышедшая в середине XVI века, европейские инкунабулы конца XV века, первые издания светских книг с приключениями и ребусами и учебники XVIII века, во многом актуальные и сегодня. Чем примечательны экспонаты и как им продлевают жизнь, разбирался «Ъ-Приволжье».
Выставка в Музее книги областной библиотеки им. В.И. Ленина собрана из находок отдела редких книг и рукописей. По словам заведующей отделом Анны Марьевой, он насчитывает 58 тыс. экземпляров и пополняется за счет изданий, опубликованных до 1830 года, из отдела основного фонда книгохранения. Также в отдел редких книг и рукописей приносят памятные экземпляры из своих семейных библиотек и сами нижегородцы.
Древний «Апостол»
Одна из самых древних в экспозиции — первая в России старопечатная книга «Апостол». В нижегородскую Ленинку она попала из Древнехранилища при Нижегородской духовной семинарии. Его организовали в конце XIX века и свозили туда самые ценные книги и рукописи, а также церковную утварь и облачения. После 1917 года семинария была закрыта, редкие книги чудом уцелели и попали в библиотечный фонд.
Книга вышла под редакцией книгопечатника Ивана Федорова в 1564 году. Гражданин Великого Княжества Литовского своей родиной считал Москву, поэтому в различных переписках добавлял к своему имени «Москвитин». Принцип двухцветной печати, по лекалам которого в основном и создан «Апостол», в Западной Европе в то время уже применялся, а для Руси был новым. За рубежом он был известен как двухпрокатный способ двуцветного печатания с двух наборных форм, основная из которых покрывалась черной краской, а другая — цветной, преимущественно красной. В дальнейшем печатник последовательно сначала делал основной оттиск черного цвета с первой доски, а потом вторым прокатом наносил оттиск с другой формы цветной краской.
В первопечатном «Апостоле» Федоров применил другую технологию — метод печати в две краски с одной формы. Сперва литеры, которые следовало отпечатать насыщенно красной киноварью, приподнимали над поверхностью формы и производили первый оттиск. Затем их извлекали из набора, после чего основной текст впечатывали на те же листы черной краской. Идея создания такого метода исторически закрепилась за Федоровым, однако достоверных подтверждений этому еще не нашли.
Сам факт публикации «Апостола» послужил поводом для учреждения в 2010 году общероссийского праздника — Дня православной книги. Он отмечается в ту же дату, когда и вышло произведение, — 14 марта по новому стилю. На сегодняшний день в России осталось только 60 экземпляров «Апостола».
Компактная Библия
Еще один представленный на выставке уникальный экспонат, руку к которому приложил Иван Федоров, — Острожская библия, выпущенная в 1581 году. К публикации и печати она была подготовлена усилиями типографии, созданной князем Константином Острожским из Великого Княжества Литовского. Он известен как ревностный защитник православной веры, выступавший против католицизма и поддерживавший православное образование и книгопечатание. Издание библии необходимо было для поддержки православных на южноукраинских и белорусских территориях, которые были под религиозным влиянием греко-католической церкви.
Острожская библия — первое полное издание священной для православных книги на церковнославянском языке. В то время изготовить книгу, которая включала бы все тексты Ветхого и Нового Завета, технологии не позволяли: это было бы очень большое как по объему, так и по весу издание. Иван Федоров, работавший в типографии князя, и здесь нестандартно подошел к решению задачи: отлил специальный миниатюрный шрифт. Это позволило существенно уменьшить габариты книги, которая в итоге разошлась тиражом в 2,5 тыс. экземпляров. В наше время известно только о 350 экземплярах Острожской библии, сохранившихся в полном или частичном вариантах.
В фонде нижегородской Ленинки находится и библия в новой редакции, изданная во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. Это та версия библейского текста, которую Русская православная церковь, внеся незначительные изменения, использует для книгопечатания и в наши дни.
Подготовка текста библии нового образца началась в 1712 году при Петре I, однако затянулась до правления Елизаветы Петровны. Издание вышло в 1751 году с гравированным титульным листом, где были изображены Москва и Санкт-Петербург XVIII века и сама императрица. Это символизировало богоизбранность русского народа и преемственность со стороны Елизаветы Петровны политики Петра Первого. Елизаветинская Библия планировалась с 49 иллюстрациями, которые предваряли каждую из книг Ветхого Завета, но из-за долгой работы с самим текстом изображения так и не успели подготовить.
«Готовы были только небольшие заставки, и в первое издание вошла всего одна — с сюжетом об Адаме, Еве и запретном плоде. В других редакциях остальные 48 уже были включены. У нас на выставке представлена та редакция, где имеются все заставки», — рассказала заведующая отделом редких книг и рукописей Анна Марьева.
Первый титульный
Первая книга с привычным для нас титульным листом появилась раньше — в XVII веке. Это был «Канонник» Василия Бурцова — книгопечатного мастера Московского печатного двора. До этого вся информация о том, когда, где и почему книга была напечатана, располагалась в конце, а не в начале произведения.
Известно, что Василий Бурцов работал и над экономикой своего дела, пытаясь удешевить производство книг в России. В те времена бумага в России была исключительно привозной — на территории страны массово ее начали отливать только в XVIII веке. Бурцов одним из первых придумал печатать миниатюрные книги — «Святцы». Их экземпляр и «Канонник» Бурцова также представлены на выставке.
Чтение для развлечения
Еще одно важное имя на выставке — Симеон Полоцкий. Писатель и богослов, основавший Верхнюю типографию в московском Кремле, решил изменить отношение к православной книге, сделав шаг от душеполезного чтения к чтению для развлечения. Светское беллетристическое произведение «История о Варлааме и Иоасафе», опубликованное Полоцким в 1680 году, рассказывает о том, как монах Варлаам успешно склоняет индийского царевича Иоасафа к переходу из буддизма в православие.
Можно сказать, древний автор стал основоположником первого православного приключенческого романа. Но кроме сюжетных новшеств, в нем были еще и нехарактерные для того времени графические решения — топографические ребусы: на листе бумаги в определенном порядке были набраны буквы, которые нужно было сложить в тайное послание.
Еще одно светское издание с текстом необычного жанра — «Краткое описание славных и достопамятных дел императора Петра Великого», вышедшее в 1789 году. По сюжету правитель в загробной жизни беседует с известными историческими личностями: Соломоном, Карлом XII, Иваном Грозным, Александром Македонским. Тему жизни после смерти в каждой эпохе интерпретируют по-разному. В данном случае светское литературное произведение носит не только пропагандистский характер, рассказывая биографию Петра I, но и пытается осмыслить дальнейшее существование человека после окончания земных дел.
Учебники XVIII века
Представленные в экспозиции учебники XVIII века не потеряли актуальности и сегодня. «Арифметика» Леонтия Магницкого 1703 года стала первым в стране систематизированным курсом по математике и кораблевождению. В пособии уже тогда были параграфы, посвященные умножению столбиком и не только.
«В 1937 году Горьковскую областную библиотеку посетил известный летчик-испытатель Валерий Чкалов, в числе книжных редкостей ему показывали и „Арифметику“ Леонтия Магницкого. Его очень заинтересовали опубликованные в учебнике локсодромические таблицы, поскольку летчики сами во время перелетов использовали подобные для определения курса», — отметила Анна Марьева.
Еще одно представленное на выставке издание той поры, которое можно назвать учебным, — «Опыт российской географии» 1771 года. Как и многие книги того времени, оно уже содержит рисунки, эмблемы, гербы. Среди последних можно найти изображение нижегородского оленя — это один из первых случаев, когда в печати появился герб города на слиянии Оки и Волги.
Колыбель книжной истории
На выставке представлены и самые древние издания Западной Европы — инкунабулы и палеотипы. Инкунабулы получили такое название в период начала книгопечатания и с латинского означают «колыбель». Иллюстрировали книги уже после печати текста художники-иллюминаторы. Для них оставляли репрезентант — маленькую букву посреди пустых мест в начале абзаца. Репрезентант подсказывал иллюминатору, какую букву надо вписать в качестве заглавной в начале каждого абзаца.
Палеотипы отличались от инкунабул в первую очередь наличием титульного листа, где размещалась издательская марка — фирменный знак издательства или типографии. Так, на рамке представленного на выставке сочинения философа Платона с комментариями, изданного в 1533 году, изображен печатник, опускающий пресс печатного стана на лист.
В Германии книги печатали готическим шрифтом: вытянутые вверх буквы со строгими вертикальными линями и резкими изломами. Иоганн Гуттенберг, например, использовал именно готический шрифт для печати своей библии. В фонде библиотеки есть издания эпохи немецкого богослова и реформатора Мартина Лютера, который использовал книги в основном как инструмент пропаганды против католической церкви. В одном из его последних трудов, опубликованном в 1545 году, представлена гравюра, на которой Папа Римский сидит на троне в виде пожирающей его огненной гиены.
В Европе книгопечатанием занималось множество частных типографий, которые имели собственные печатные марки на титульном листе. В итальянских, испанских, французских издательствах на них изображали животных: в коллекции Ленинки есть марки со страусом, черепахой, львом, единорогом. Есть типографии, которые использовали и абстрактные символы для своих марок.
Не просто «почистить»
Над тем, чтобы древние книги продолжали жить, трудятся сотрудники отдела редких книг и рукописей. Именно они следят за условиями хранения книг. В помещении необходимо соблюдать определенный температурно-влажностный режим, но эффективнее всего книга сохранится в специальном контейнере.
«Для каждого экземпляра он уникальный, так как создается по высоте, ширине и глубине издания. Контейнер изготавливается из бескислотного картона и не вступает в химическую реакцию с теми материалами, из которых изготовлена книга. Такой короб помогает минимизировать ущерб от резких температурных скачков», — рассказала Анна Марьева.
Над восстановлением книг работают специалисты центра реставрации и консервации. В случае реставрации воссоздается оригинальный облик книги, в случае ремонта — возвращается ее функциональность, при этом внешний вид издания может измениться.
В экспозиции представлены два экземпляра «Обстоятельного описания торжественных порядков благополучнаго вшествия в царствующий град Москву и священнейшаго коронования … императрицы Елисаветы Петровны…» — лучшего иллюстрированного издания XVIII века, содержащего более 49 листов с иллюстрациями. Один экземпляр был отремонтирован 50 лет назад, а второй отреставрирован в 2024 году. Мастера подклеили местами поврежденные листы, восстановили вручную утраченные элементы оформления, а для восполнения более серьезных утрат использовали уже специальное оборудование — листодоливочную машину. Нужный оттенок для листов подбирали из массива тряпичной и полупрозрачной реставрационной бумаги, который есть в арсенале центра.
Еще одна практика реставраторов — жирование. Ее применяли для изданий XVIII — XIX веков, переплеты которых изготовлены из кожи. Со временем они высыхают, теряют эластичность и цвет. Специальная смазка, которую наносят на переплет книги, возвращает им эти свойства.
Выставка редких книг будет работать в Ленинке до февраля 2027 года. Но некоторые древние экземпляры можно изучить и онлайн. Оцифрованные копии из фондов нижегородской библиотеки есть в разделе «Книжные памятники» Национальной электронной библиотеки.