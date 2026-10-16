После прочтения сберечь

Книга вышла под редакцией книгопечатника Ивана Федорова в 1564 году. Гражданин Великого Княжества Литовского своей родиной считал Москву, поэтому в различных переписках добавлял к своему имени «Москвитин». Принцип двухцветной печати, по лекалам которого в основном и создан «Апостол», в Западной Европе в то время уже применялся, а для Руси был новым. За рубежом он был известен как двухпрокатный способ двуцветного печатания с двух наборных форм, основная из которых покрывалась черной краской, а другая — цветной, преимущественно красной. В дальнейшем печатник последовательно сначала делал основной оттиск черного цвета с первой доски, а потом вторым прокатом наносил оттиск с другой формы цветной краской.