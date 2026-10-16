Путин ужесточил требования к стратегическим АО о соблюдении иностранных законов

Указ также запретил стратегическим компаниям предоставлять сведения о своей деятельности без разрешения российских властей, кроме случаев раскрытия данных по российскому законодательству. Без согласования запрещено изменять договоры стратегических АО с иностранными контрагентами и другие документы об их коммерческой политике за рубежом. Кроме того, стратегические АО и их дочерние общества без согласования не смогут отчуждать доли в иностранных организациях.