Путин ужесточил требования к стратегическим АО о соблюдении иностранных законов
Владимир Путин подписал указ о согласовании стратегическими российскими предприятиями исполнения требований иностранного законодательства. Новые нормы вступили в силу 15 октября.
Акционерные общества из перечня стратегических предприятий и стратегических компаний, а также их дочерние общества смогут выполнять предусмотренные иностранным законодательством действия только с предварительного согласия уполномоченного правительством РФ федерального органа. Ранее аналогичные ограничения распространялись только на требования органов иностранных государств, международных организаций и союзных объединений других стран.
Указ также запретил стратегическим компаниям предоставлять сведения о своей деятельности без разрешения российских властей, кроме случаев раскрытия данных по российскому законодательству. Без согласования запрещено изменять договоры стратегических АО с иностранными контрагентами и другие документы об их коммерческой политике за рубежом. Кроме того, стратегические АО и их дочерние общества без согласования не смогут отчуждать доли в иностранных организациях.