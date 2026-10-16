В Самарской области третий день подряд зафиксированы температурные рекорды
В Самарской области третий день подряд зафиксировано превышение абсолютного максимума температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 14 октября, погодные рекорды для этого дня зарегистрированы на десяти метеостанциях региона. Наиболее значительное отклонение от исторических значений зафиксировано в Челно-Вершинах, где столбик термометра поднялся до +22,8 °С, что на 2,3 °С выше предыдущего рекорда 2009 года. На метеостанции АГЛОС и в Кинель-Черкассах также обновлены максимумы: +23,3 °С при отклонении в 2,0 и 1,6 °С соответственно.
В двух самых крупных городах региона также зафиксированы новые рекорды. В Самаре температура достигла +22,8 °С, превысив отметку 1952 года на 2,0 °С. В Тольятти показатель составил +22,3 °С, что на 0,9 °С выше максимума 2009 года.
В Клявлино температура достигла +22,5 °С (отклонение 2,2 °С), в Серноводске — +22,6 °С (отклонение 1,8 °С), а в Новодевичьем — +20,4 °С (отклонение 0,4 °С).
Рекордные значения зафиксированы и в Авангарде Нефтегорского района, где температура составила +24,4 °С, превысив максимум 1997 года на 2,1 °С. В Большой Глушице показатель достиг +24,0 °С, что на 1,3 °С выше рекорда 1952 года.
В четверг, 15 октября, на метеостанции АГЛОС и в Кинель-Черкассах также обновлены максимумы: +22,3 °С при отклонении в 0,4°С от прежнего рекорда этого дня. В Авангарде Нефтегорского района столбик термометра поднялся до +22, 2°С, что также стало новым максимумом.