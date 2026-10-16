В Самарской области третий день подряд зафиксированы температурные рекорды

В среду, 14 октября, погодные рекорды для этого дня зарегистрированы на десяти метеостанциях региона. Наиболее значительное отклонение от исторических значений зафиксировано в Челно-Вершинах, где столбик термометра поднялся до +22,8 °С, что на 2,3 °С выше предыдущего рекорда 2009 года. На метеостанции АГЛОС и в Кинель-Черкассах также обновлены максимумы: +23,3 °С при отклонении в 2,0 и 1,6 °С соответственно.