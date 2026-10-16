Нападающий Кирилл Марченко отметился первым хет-триком за «Торонто»
«Буффало Сейбрс» в овертайме победил «Торонто Мейпл Лифс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 5:4.
Автором победной шайбы стал Оуэн Пауэр. Также у гостей дублем отметился Джек Куинн. По разу отличились Дэннис Гилберт и Маттиас Самуэльссон.
Три гола в составе «Торонто» забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Он дважды реализовал численное преимущество. Кроме него шайбу забросил Остон Мэттьюс. Голкипер «Мейпл Лифс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков.
«Буффало» с девятью очками после восьми матчей занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Торонто», набравший восемь баллов в восьми играх, идет шестым.