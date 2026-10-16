«Мельница», Нурминский и «Марьино поле»

17 октября в 18:00 этот же театр представит спектакль «Марьино поле». Три пожилые женщины из забытой деревни отправляются к станции, откуда в 1941 году проводили мужей на войну. Они не верят похоронкам и надеются, что любимые вернутся. Путешествие становится для них дорогой через собственную память и пережитую утрату.