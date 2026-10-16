«Мельница», Нурминский и «Марьино поле»
Куда сходить на Северном Кавказе 16, 17 и 18 октября
В ближайшие выходные в Ставрополе пройдут концерты рэпера Нурминского, группы «Мельница» и оркестровые шоу с музыкой альтернативных групп и саундтреками к известным фильмам. В Нальчике можно будет послушать классическую музыку, в Махачкале — сходить на детский спектакль, а в Ставрополе — посмотреть драматические постановки и кинопремьеры. Главные события — в афише «Ъ-Кавказ».
16 октября в 19:00 во Дворце детского творчества Ставрополя оркестр Cagmo представит программу «Симфония The Neighbourhood и Arctic Monkeys при свечах». В программе — оркестровые версии композиций двух альтернативных коллективов, ставших популярными в 2010-х годах.
Стоимость билетов — от 1900 руб. (6+)
16 октября в 20:00 в Ставрополе выступит Нурминский. Рэпер исполнит известные песни «Мент на меня газует», «Валим на гелике» и «Белый пятисотый», а также другие композиции. Концерт пройдет на площадке Abrikos Arena Stavropol.
Стоимость билетов — от 1090 руб. (18+)
16 октября в 19:00 в Государственном концертном зале Нальчика состоится вечер классической музыки с участием симфонического оркестра под управлением Петра Темирканова. В программе — «Простая симфония» Бенджамина Бриттена, «Цыганские напевы» Пабло Сарасате, концерт для виолончели с оркестром № 1 Камиля Сен-Санса и «Pezzo capriccioso» Петра Чайковского. Соло на виолончели исполнит Василий Степанов.
Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)
17 октября в 20:00 во Дворце детского творчества Ставрополя АСО-оркестр представит шоу «Мировые саундтреки при свечах. The Best». В программе собраны мелодии из известных фильмов, написанные Хансом Циммером, Джоном Уильямсом, Дэвидом Арнольдом, Рамином Джавади и другими композиторами.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)
18 октября в 19:00 там же выступит группа «Мельница» с юбилейной программой. Тур приурочен к 50-летию фронтвумен коллектива Хелависы. Музыканты представят песни разных периодов творчества группы, объединив их в программу, которая знакомит слушателей с ее музыкальными мирами.
Стоимость билетов — от 3100 руб. (6+)
16 октября в 18:30 Ставропольский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова покажет «Годы странствий» — драму в двух действиях по пьесе Алексея Арбузова. В центре постановки — молодые люди, будущие медики, чьи любовь и дружба проходят испытание жизненными обстоятельствами и военными событиями.
Стоимость билетов — от 400 до 800 руб. (12+)
17 октября в 18:00 этот же театр представит спектакль «Марьино поле». Три пожилые женщины из забытой деревни отправляются к станции, откуда в 1941 году проводили мужей на войну. Они не верят похоронкам и надеются, что любимые вернутся. Путешествие становится для них дорогой через собственную память и пережитую утрату.
Стоимость билетов — от 400 до 800 руб. (12+)
17 и 18 октября в 11:00 и 13:00 в Дагестанском государственном театре кукол в Махачкале покажут спектакль «Ищи и найдешь» по одноименной пьесе дагестанского писателя Ахмедхана Абу-Бакара. Мальчик, который постоянно поступает наперекор окружающим, теряется в лесу. Его сестра отправляется на поиски, а встречи с лесными зверями превращаются в историю о дружбе и взаимопомощи.
Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)
В кинотеатрах Ставрополя продолжается показ семейного фэнтези «Царевна Несмеяна». По сюжету Ерема вместе с младшей сестрой попадает в Тридевятое царство. Чтобы спасти царевну от Водяного, ему предстоит пройти сказочные испытания.
Любители боевиков смогут посмотреть фильм «До последнего грамма», вышедший в российский прокат 15 октября. По сюжету заключенному предлагают шанс на свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Вместе с другими участниками ему предстоит отправиться в путь, где доверять окружающим становится все сложнее.
16 октября в 20:00 в ресторане Botanica в Ставрополе пройдет стендап-шоу «7 комиков». За один вечер на сцену выйдут семь артистов с разными стилями юмора. Организаторы обещают новый состав участников.
Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)
17 октября в 17:00 в заведении «Петровичъ на Тухачевского» в Ставрополе состоится «Вау Музыкальное Лото». Участники будут угадывать знакомые хиты, подпевать, собирать выигрышные комбинации и бороться за призы.
Стоимость участия — 700 руб. (0+)
17 октября в 19:00 во Владикавказе, в кафе «Фудкорнер» на улице Чкалова, 7А, пройдет «Квиз, плиз! Телеигры». Вопросы будут построены на механиках известных телевизионных викторин, среди которых «Угадай мелодию», «Что? Где? Когда?», «Слабое звено» и «Кто хочет стать миллионером?».
Стоимость участия — 500 руб. (18+)
18 октября в 18:00 в заведении «Сим Сим 2.0» в Ставрополе на улице Орджоникидзе, 61, состоится «Шоу молодых комиков». Артисты объединения Stand Up Юг представят новые шутки и проверят свежий материал на зрителях.
Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)