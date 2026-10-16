Депутаты рассмотрят проект бюджета Самарской области на 2027-2029 годы

Почти 50 млрд руб. потратят на поддержку муниципальных образований. Свыше 29 млрд руб. направят на завершение строительства 46 начатых объектов, 20 из которых планируют сдать в 2027 году (школы в Федоровке и Ягодном, детсады в Самаре и Тольятти, поликлиника, объекты спорта и культуры и др). Почти 1 млрд пойдет на благоустройство общественных территорий, свыше 2 млрд руб. на поддержку ОЭЗ Тольятти и технопарков, 6,6 млрд руб. на новые проекты в сфере сельского хозяйства.